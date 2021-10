Iserbyt ploetert in Overijse naar zijn 3e WB-zege van het seizoen

Hoewel de hemelssluizen zich helemaal openden boven Overijse begonnen de mannen furieus aan hun wedstrijd. De snelste van het hele pak was Daan Soete, die na een kanonstart de openingsronde voor zijn rekening nam.



Toch was het verhaal van Soete niet van lange duur, want na een snedige versnelling van Quinten Hermans ontstond er een kopgroep van 3 renners met ook nog Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Toon Aerts zat niet op die trein.



De leiders bouwden hun voorsprong gestaag uit, maar na een slipper van Hermans trokken ploeggenoten Iserbyt en Vanthourenhout er alleen op uit. Een definitieve kloof was het niet, want in de 4e ronde kwam een ijzersterke Aerts plots opnieuw aansluiten.



Het ploegenspel kon beginnen bij Pauwels Sauzen, maar keer op keer slaagde Aerts erin om de verwoede aanvallen van Iserbyt en Vanthourenhout te pareren. Meer zelfs, de pupil van Sven Nys trok in de voorlaatste ronde ook zelf nog eens door, maar geraakte niet weg.

De toeschouwers in Overijse leken zich te mogen opmaken voor een sprint, maar in de laatste ronde kraakte Aerts dan toch. Iserbyt draaide nog een laatste keer de gashendel open en liet alles en iedereen achter zich.



Opnieuw een overwinning voor Pauwels Sauzen, dat Iserbyt ook zijn koppositie in de Wereldbeker ziet verstevigen. Vanthourenhout maakte het feestje compleet.