Fem van Empel knoopt weer aan met WB-succes in Antwerpen, foutloze Pieterse op 2

"Ik had in de openingsronde last van koude handen."

Fem van Empel stapelde in de beginfase de foutjes op, omdat ze door koude handen minder grip had op haar stuur.

Tot drie keer toe moest ze een gaatje dichten op Pieterse, die er technisch bovenuitstak.



Pieterse kliefde veel vlotter door het zand dan Van Empel en sprong voorin als enige over de balkjes.



Halfweg was er een wissel van de macht. Van Empel was verlost van haar koude handen en toonde dat ze conditioneel nog een klasse sterker was dan Pieterse.

6 seconden werden snel 12 seconden. Bovendien liet Van Empel zich op geen foutje meer betrappen.

Pieterse moest vrede nemen met de 2e plek, Van Anrooij won de strijd om de 3e plek.