Fem van Empel remonteert kamergenote Puck Pieterse: "Je moet pas juichen op de streep"

De ruime samenvatting:

Van Empel en Pieterse lossen elkaar niet

Het regende de afgelopen dagen afzeggingen voor de Wereldbeker in Flamanville. Onder meer Lucinda Brand en Denise Betsema bedankten vriendelijk voor de trip naar Frankrijk en ook Sanne Cant verwijderde de wedstrijd in extremis van haar programma.



Vanaf de eerste ronde werd het voor de 5000 aanwezige toeschouwers al meteen duidelijk dat er zich een tweestrijd ontwikkelde tussen de Nederlandse jonkies Fem Van Empel en Puck Pieterse.



Het was Pieterse die als eerste er alleen probeerde op uit te trekken, maar groter dan 5 seconden werd haar voorsprong nooit. Van Empel verweerde zich kranig en niet veel later kwamen beide dames opnieuw samen.



De twee jonge talenten gaven elkaar geen duimbreed toe en maakten zich dan maar op voor de sprint. Pieterse probeerde op de verrassing te spelen met een vroege uitval, maar werd op de meet uiteindelijk nog geremonteerd door Van Empel.



Blanka Kata Vas eindige op grote achterstand 3e, Norbert Riberolle (9e) kwam als eerste Belgische over de streep.