Geen medaille voor Belgian Hammers: triatleten stranden op de 5e plaats

"We hebben het hoogst haalbare gehaald vandaag", meent Belgian Hammer Jelle Geens. "We hadden op voorhand gezegd dat we enkel kans zouden maken op een medaille als het wedstrijdscenario zich exact in ons voordeel ontplooide. Dat was vandaag niet het geval."



"Op de cruciale momenten was het gat net iets te groot. Zo vond Valerie (Barthelemy) - bij het zwemmen - bijvoorbeeld bijna aansluiting met de kopgroep, maar ze kwam juist enkele slagen te kort. Dat geluk hadden we vandaag niet."



"Toch mogen we fier zijn op deze prestatie. Vier jaar geleden begon ons mixed relay-verhaal, vandaag worden we al vijfde op de Spelen én laten we enkele landen met een grote triatlongeschiedenis achter ons. Dat is iets om trots op te zijn."



Over 3 jaar krijgen de Belgian Hammers een nieuwe kans om een olympische medaille op de kop te tikken. Het Belgische kwartet kijkt alleszins al positief vooruit. Op de vraag of ze er dan weer bij zijn, knikken ze allemaal gretig van wel. "Als er geen COVID-19 is, waarschijnlijk wel", grapt Geens nog.