Elise Mertens verovert in Singapore haar 9e WTA-titel: "Deze trofee is de kers op de taart"

zo 2 februari 2025 14:17

Singapore Tennis Open Ann Li ( 85 ) Elise Mertens ( 32 , 2 ) einde 1 set 1 6 4 set 2 6

Elise Mertens heeft zondag het WTA-toernooi van Singapore op haar palmares gezet. Mertens versloeg in de finale de Amerikaanse Ann Li in 2 sets. Voor onze landgenote is het haar 9e individuele toernooizege op het WTA-circuit.

Elise Mertens koos na haar uitschakeling op de Australian Open bewust voor het WTA-toernooi van Singapore, waar ze reekshoofd kon zijn en waar onze landgenote vertrouwen hoopte te tanken. Een keuze die goed uitgedraaid is voor Mertens, wat ze schopte het tot in de finale. Daarin trof ze met de Amerikaanse Ann Li de nummer 85 van de wereld. Voor Mertens en Li was het hun eerste ontmoeting op het WTA-circuit. En Li bleek een maatje te klein voor een prima spelende Mertens, die de Amerikaanse in de 1e set slechts één spelletje gunde. In set 2 kon Li iets meer weerwerk bieden, maar een break in de 10e game werd haar fataal. Na iets minder dan 1,5 uur op de ban had Elise Mertens de zege binnen.

"Dit geeft veel vertrouwen"