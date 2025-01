Greet Minnen pakt uit met knappe comeback en werkt 6 setpunten weg in Hobart

Greet Minnen (WTA 95) heeft na de kwalificaties ook haar eerste opdracht op de hoofdtabel in Hobart succesvol afgewerkt. De 27-jarige Belgische was op Australische bodem in twee sets te sterk voor de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 53).

Greet Minnen had twee kwalificatiematchen als opwarming gehad, maar toch leek ze nog niet gerodeerd in Hobart. Na twee snelle breaks stond ze al snel 5-1 in het krijt in de eerste set tegen Tomova.

Opgeven staat evenwel niet in het woordenboek van de Kempense. Ze werkte maar liefst 6 setpunten weg om terug te vechten tot 5-5. Zelf had onze landgenote maar één setpunt nodig om de eerste set alsnog onverhoopt binnen te halen.

Ook in de tweede set kwam Tomova snel een break voor, maar opnieuw lachte Minnen als laatste. In de tweede ronde wacht Minnen een confrontatie met de Armeense Elina Avanesyan (WTA 43), het zesde reekshoofd.

Elise Mertens komt morgen pas in actie in Hobart. De finaliste van vorig jaar en de winnares in 2017 en 2018 opent tegen de Spaanse kwalificatiespeelster Nuria Parrizas Diaz (WTA 91). Voor de Belgen is het toernooi een laatste test voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.