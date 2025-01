Stefanos Tsitsipas eerste grote naam die sneuvelt op Australian Open: "Dit is karma"

In 2023 stond hij nog in de finale, nu was de eerste ronde al het eindstation voor Stefanos Tsitsipas op de Australian Open. De Amerikaan Alex Michelsen vergalde het plannetje van de Griek om "ver door te stoten".

De 20-jarige Amerikaan Alex Michelsen had Stefanos Tsitsipas vorig jaar al eens verrast in Japan en behield zijn perfecte rapport tegen de Griek. Hij boekte in 4 sets de mooiste zege uit zijn carrière.

Tsitsipas, de verliezende finalist in 2023, veerde in de 3e set even op, maar lang duurde die opflakkering niet. "Het was mijn doel om ver door te stoten op de Australian Open", zei een teleurgestelde Tsitsipas.

"Daarom speelde ik ook geen dubbelspel. Ik denk dat dit karma is. Ik kon mijn spel niet brengen. Het was nochtans het plan om energie te sparen om hopelijk wat frisser te zijn op het einde van het toernooi."

Maar zo ver raakt de Griek dus niet. Michelsen neemt het in de volgende ronde op tegen de Australische wildcard James McCabe of de Spaanse qualifier Martin Landaluce.

De Amerikaan bedankte zijn moeder, een lerares die elke dag balletjes met hem sloeg vanaf hij 3 jaar was. "Ze miste nooit een bal", zei hij. "Ik zou hier niet staan zonder haar."