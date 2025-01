Onder het goedkeurende oog van Murray knokt Djokovic zich voor 18e keer op een rij naar 2e ronde

In de Rod Laver Arena. Tegenover de 10-voudige laureaat en de 24-voudige grandslamwinnaar. Dat kan tellen voor je grandslamdebuut, maar toch was de Amerikaan Nishesh Basavareddy niet onder de indruk van de omstandigheden.

Tegen Novak Djokovic speelde de 19-jarige complexloos: hij werkte zelf 3 breakkansen weg en had aan één break genoeg om de eerste set te pakken tegen de Serviër.

Djokovic keek met veel vraagtekens naar Andy Murray, zijn nieuwe coach die in de hoek zat. Met had advies van de Schot krikte hij zijn niveau op en kantelde hij de wedstrijd in zijn voordeel.

"Het was een vreemde ervaring om Murray in mijn box te zien. We hebben 20 jaar tegenover elkaar gestaan. Maar hij doet het heel goed", zei Djokovic na een zege in 4 sets.

In de tweede ronde wacht de Portugees Jaime Faria (ATP 125), een kwalificatiespeler die slechts 3 sets nodig had tegen Pavel Kotov.