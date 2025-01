Novak Djokovic walst in "beste match tot nu toe" over Machac naar 1/8e finale en pakt uit met geweldig punt

vr 17 januari 2025 13:12

Woensdag had Novak Djokovic (ATP-7) al het record voor meeste wedstrijden ooit op grandslamtoernooien te pakken, vandaag heeft de Serviër dat nog wat scherper gesteld. Hij ging vlot voorbij de Tsjech Tomas Machac (ATP-25): 6-1, 6-4 en 6-4. In de 1/8e finales wacht met Jiri Lehecka opnieuw een Tsjech.

De Tsjech Tomas Machac was vorig jaar zowel op Wimbledon als op de US Open de kwelduivel van David Goffin. Op deze Australian Open volgde geen derde duel, Machac kreeg een loodzware opdracht tegen Novak Djokovic in de plaats. De 24-voudige grandslamwinnaar krikte zijn niveau vandaag op en stond er van bij de start: 6-1 was het eindresultaat van de eerste set. Daarna zag het er even minder rooskleurig uit. Djokovic had een blessurebehandeling nodig bij de start van set 2. Gelukkig niets al te ernstigs, "maar ik ben geen 19 meer", grapte de Serviër achteraf. Hij stoomde na de behandeling gewoon door en was al snel weer topfit. Dat bewees een geweldige rally van 30 slagen, die Djokovic uiteindelijk besliste met een backhand winner. Op een kleine discussie met een fan na, verliep alles daarna naar wens voor de 38-jarige vedette. 6-4 en 6-4, Djokovic mocht met een duidelijke 3-0-zege naar de 1/8e finales.

Novak Djokovic: "Sorry, maar ik heb een vrouw"

In zijn interview na de match was Djokovic duidelijk tevreden. "Ik denk dat ik echt goed speelde", straalde hij. "Ik ben blij met mijn wedstrijd. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar dit was mijn beste match op dit toernooi tot dusver." Tijdens de partij kreeg de Serviër het wel even aan de stok met een fan. Na een winner wees Djokovic daarom naar zijn oor - om te zeggen: hoor ik je nog? Ook tijdens het interview liet de fan van zich horen. "Sorry, maar ik heb een vrouw", grapte Djokovic. "We kunnen weleens iets gaan drinken, al heb jij er misschien al een paar op."

