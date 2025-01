Dubbele fout van Djokovic luidt het einde in van zijn dubbelavontuur in Brisbane

In hun eerste match hadden Novak Djokovic en Nick Kyrgios zowel het publiek als zichzelf kostelijk vermaakt met allerlei kunststukjes.



Ook in de 2e ronde tegen Nikola Mektic en Michael Venus voerde fun de boventoon, ook al verloren ze de eerste set tegen het topreekshoofd met 6-2.



Maar Djokovic en Kyrgios knokten zich weer in de match en in de beslissende supertiebreak kwamen ze op 2 punten van de zege. Een dubbele fout van Djokovic was het begin van het einde voor het duo.



Mektic en Venus maakten 4 punten op een rij en sleepten zo de overwinning uit de brand. "Een fantastisch begin van het nieuwe jaar", verklaarde Mektic tegenover het bomvolle stadion.