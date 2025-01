Ook mannen dubbel zit er in 1e ronde op voor Joran Vliegen op Australian Open

Vliegen en Ebden waren het 9e reekshoofd in Melbourne. Op papier waren ze sterker: Vliegen is de nummer 34 van de wereld in het dubbel, Ebden de nummer 15. Krajicek en Ram zijn respectievelijk 43e en 29e.



Maar het verschil op het terrein was groter: in 1 uur en 8 minuten was de klus voorbij. De Amerikanen kijken nu de Australische wildcardspelers Tristan Schoolkate en Adam Walton in de ogen.



Vliegens beste prestatie in Melbourne was een tweede ronde aan de zijde van Sander Gillé. De twee vormden jarenlang een duo, maar kondigden eind 2024 het einde van hun samenwerking aan.



In het gemengd dubbel ging Vliegen eruit met de Spaanse Cristina Bucsa (WTA-21 in dubbel) na een 6-4, 1-6, 10/8 tegen het Russisch-Britse duo Aleksandra Panova/Lloyd Glasspool.