Greet Minnen kan zesde reekshoofd niet verrassen in achtste finales in Hobart

Greet Minnen was met 4 overwinningen tegenover 1 nederlaag aan 2025 begonnen, maar moest in Hobart een streepje bijzetten in haar tabel met verliespartijen.

Onze landgenote, die via de kwalificaties op de hoofdtabel was geraakt, kon in de eerste set wel nog tot 2-2 aanklampen tegen de Armeense Elina Avanesyan, maar kon dan geen game meer pakken. Een gelijkaardig verhaal in de tweede set maakte een einde aan het toernooi voor Minnen.

Na de uitschakeling van Minnen is Elise Mertens (WTA 34) nog als enige Belgische actief in Hobart. De 29-jarige Limburgse, het tweede reekshoofd, werkt straks haar tweede ronde af tegen de Mexicaanse Renata Zarazua (WTA 76).