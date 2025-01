Reilly Opelka mept moedige Gauthier Onclin uit Australian Open

Via de kwalificaties had Gauthier Onclin zich een eerste keer weten te plaatsen voor een grandslamtoernooi.

De 23-jarige Belg leek niet onder de indruk. Hij serveerde aanvankelijk prima, maakte nauwelijks fouten en stond geen enkele breakkans toe. Met een verdiende winst in set 1 (6-3) als resultaat.

In set 2 kwam de motor van Opelka stilaan op gang. De Amerikaanse reus (2,11 meter) begon aces af te vuren - in totaal zou hij er 38 slaan - en in de tiebreak maakte hij gelijk.

Onclin sputterde nog tegen, maar tegen opslaggeweld van Opelka had hij geen verhaal meer. Al had de voormalige nummer 17 van de wereld wel 7 matchballen nodig om de moedige Belg uit te schakelen.