Finale avant la lettre? Novak Djokovic stoot probleemloos door naar kwartfinale tegen Carlos Alcaraz

De Australische tennisfans kunnen zich verlekkeren op een finaleclash avant la lettre. Zowel Novak Djokovic als Carlos Alcaraz heeft zich vlot geplaatst voor de kwartfinale waarin de heren elkaar treffen. De Serviër had maar een set echt moeite, de Spanjaard was snel klaar na een opgave.

Novak Djokovic voelt zich goed in Australië. De tienvoudige winnaar van het eerste grandslamtoernooi in het kalenderjaar dolt met het publiek en walst over zijn tegenstand.

Zo wist Jiri Lehecka dat hij voor een aartsmoeilijke opdracht stond in de 1/8e finale. De Tsjech kon pas in de derde set écht weerwerk bieden. Toch kwam de klasse van Djokovic bovendrijven in de tiebreak.

Met een 3-0-zege maakt de Serviër zich op voor zijn eerste topaffiche op het hard court in Melbourne.