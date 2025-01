Exit laatste Belg op Australian Open: Sander Gillé gaat met Poolse dubbelpartner onderuit in 1/8e finales

Zoek niet langer naar Belgen op de Australian Open. Met Sander Gillé is de laatste landgenoot gesneuveld op het grandslamtoernooi. Samen met zijn Poolse partner weerde Gillé zich kranig, maar een Duits duo bleek te sterk in drie sets.

Het begon nochtans zo goed voor Sander Gillé. Samen met de Pool Jan Zielinski zette hij de tiebreak in de eerste set naar zijn hand tegen het vierde reekshoofd. Een straffe opener in de 1/8e finales.

Maar het Duitse duo Krawietz/Pütz was niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Onze buren knikten hun niveau op en hadden telkens aan een break verschil genoeg om het laken naar zich toe te trekken. Na twee keer 4-6 zat de Australian Open erop voor de 34-jarige Belg.

Het was de eerste keer dat Gillé de achtste finales bereikte in Melbourne. Met Joran Vliegen speelde hij wel al een kwartfinale op het US Open (2020) en een finale (2023) en kwartfinale (2024) op Roland Garros.