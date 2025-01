Autoritaire Iga Swiatek gunt Emma Navarro amper 3 spelletjes op weg naar halve finales op Australian Open

Iga Swiatek heeft zich woensdag als laatste geplaatst voor de halve finales in het enkelspel op de Australian Open. De Poolse was in haar kwartfinale een maatje te groot voor de Amerikaanse Emma Navarro.

Iga Swiatek staat in Melbourne al het hele toernooi autoritair te tennissen en trok in de kwartfinales die lijn gewoon door.

Emma Navarro, de nummer 8 van de wereld, werd gewogen en te licht bevonden door een alweer imponerende Swiatek, die dit toernooi nog geen set verloren heeft.

Ook vandaag maakte de Poolse er weinig woorden aan vuil, met een overtuigende 6-1 en 6-2. Na anderhalf uur op de baan moest Navarro afdruipen.

Swiatek bleef ondanks het partijtje eenrichtingstennis wel lief voor haar opponente. "Het was moeilijker dan de score doet vermoeden. Emma is een vechter", loofde ze de Amerikaanse.

"Ik ben wel heel tevreden met mijn toernooi tot nu toe. Het is geweldig om in de halve finales te staan, maar ik wil nog meer."

In totaal heeft Swiatek dit jaar nog maar 14 games verloren in Melbourne, waar ze jacht maakt op haar eerste Australian Open-titel. De Poolse telt wel al 5 Grand Slam-zeges.

Swiatek neemt het in de halve finales opnieuw op tegen een Amerikaanse. Madison Keys bereikte voor de 3e keer in haar carrière de laatste vier in Melbourne na een zege in 3 sets tegen Elina Svitolina.