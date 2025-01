Elise Mertens overleeft 2 matchballen en wendt vroege uitschakeling op Australian Open af

Het zou toch niet? Op papier leek Elise Mertens een haalbare kaart te hebben geloot, maar dat draaide toch even anders uit. In de tweede set flirtte onze landgenote met een vroege uitschakeling.

Viktorija Golubic, die de kwalificaties had doorgesparteld, kreeg twee kansen om Mertens in de eerste ronde naar huis te sturen, maar Mertens vocht terug.

In de eerste set had Mertens het enige breakpunt - goed voor 6-4-setverlies - niet onschadelijk kunnen maken, maar nu kon ze het tij wel nog keren in de tiebreak.

De derde set begon goed met de eerste break voor Mertens, maar het verweer van de Zwitserse was nog niet gebroken. Golubic spartelde nog tegen toen de Belgisch kon serveren voor de match, maar Mertens maakte het alsnog af met een break.

Met 7 dubbele fouten zijn er alvast werkpunt voor Mertens, die in het totale aantal punten wel aan het kortste eind trok: 107-109.

Eenvoudiger wordt het niet in Melbourne voor Mertens, want in de tweede ronde wacht een clash met de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 6), het zevende reekshoofd Down Under.