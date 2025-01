Hollywood in Melbourne: Amerikaanse Danielle Collins dient Australische tennispubliek van antwoord na overwinning

Danielle Collins was aanvankelijk van plan om na vorig jaar met pensioen te gaan, maar in 2025 keerde ze toch terug op de WTA-tour.

De Amerikaanse is geen onbekende voor het Australische publiek, want in 2022 verloor ze in de finale van thuisspeelster Ashley Barty.

In haar 2e ronde-partij won ze in drie sets van de Australische kwalificatiespeelster Destanee Aiava (7-6, 4-6 en 6-2), maar haar grootste tegenstander was het publiek.

Gedurende de hele wedstrijd kwam er boegeroep uit de tribunes. Ze bleef er aanvankelijk rustig bij, maar na afloop diende ze het publiek op een theatrale manier van antwoord.

Eerst hield de 31-jarige Collins haar hand tegen haar linkeroor terwijl ze de tribunes van de Kia Arena inkeek. Toen het boegeroep luider werd, begon ze kusjes naar het publiek te blazen.