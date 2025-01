"Hier ben ik": een jaar geleden stopte ze bijna met tennis, nu staat Paula Badosa in de halve finales op de Australian Open

3 jaar geleden klopte Paula Badosa al op de deur van de tennistop. Als 23-jarige klom ze op naar de 2e plaats op de wereldranglijst en werd al de volgende Maria Sjarapova genoemd.



Dat eiste zijn tol en Badosa gaf openlijk toe dat ze met een depressie sukkelde. In 2023 moest ze op Roland Garros opgeven met een rugblessure, die chronisch bleek te zijn.



De Spaanse viel uit de top 100 en dacht zelfs aan stoppen met tennissen. Maar de vriendin van Stefanos Tsitsipas gaf niet op. Ze werkte hard aan haar comeback en kreeg in 2024 zelfs de WTA-award voor Comeback van het Jaar.



De nummer 12 van de wereld begon moeizaam aan het nieuwe seizoen, maar in Melbourne toont Badosa dat ze er opnieuw staat. Ze verloor nog maar 1 set en schakelde met Coco Gauff voor het eerst een top 10-speelster uit op een grandslamtoernooi.



Gauff verloor dit jaar nog geen enkele wedstrijd, maar maakte te veel onnodige fouten (41 tegen 23). Badosa profiteerde optimaal en ging bij 5-5 in de eerste set door de opslag van de Amerikaanse. Daarna serveerde ze de set rustig uit.



In de tweede set was het een festival aan breaks, al had Badosa constant de overhand. Ze liep 0-2 en 2-5 uit. Gauff kwam nog terug tot 4-5, maar op de eigen opslag maakte Badosa het af.