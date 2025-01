Voor reekshoofd David Goffin zit het toernooi van Montpellier er al meteen op

David Goffin paste voor de Daviscup in de hoop om op het toernooi van Montpellier de nodige punten te sprokkelen op de ATP-ranking. Maar dat pakte verkeerd uit.



Want Goffin mocht dan wel het 6e reekshoofd zijn, toch was hij niet opgewassen tegen de Amerikaanse qualifier Aleksandar Kovacevic. Vroeg serviceverlies was een teken aan de wand.



In de tweede set kon Goffin zich herpakken en plots lag het momentum bij hem. Maar bij 3-3 in de slotset pakte de Amerikaan de beslissende break.



Even leek Goffin nog een levenslijn te vinden, want net wanneer Kovacevic voor de match mocht serveren, dwong hij een breakpunt af. Met drie punten op een rij voor de Amerikaan viel het doek alsnog voor onze landgenoot.

Het is de vierde nederlaag in vier matchen voor Goffin dit seizoen. Ook in Brisbane, Adelaide en op de Australian Open vloog hij er meteen uit.