Alexander Zverev klopt thuisspeler Ugo Humbert en wint voor de eerste keer in Parijs

In Parijs had Alexander Zverev al heel wat mooie namen geklopt om in de finale te geraken. Zo versloeg hij Stefanos Tsitsipas in de kwartfinales en Holger Rune in de halve finales.



In de finale kreeg hij met Ugo Humbert een thuisspeler tegenover zich, maar de Fransman was niet op het niveau van de Duitser.



Na een uur en 14 minuten was de klus geklaard voor de 27-jarige Zverev. Na 2 korte sets (2 keer 6-2) won Zverev voor het eerst het toernooi in Parijs. Hij gaf Humbert geen enkele kans en toonde zich secuur op de eigen opslag.



Zelf ging hij 4 keer door de opslag van de Fransman. Zijn eerste matchbal was meteen de goede.



Voor Zverev is het zijn 7e overwinning in een Masters-toernooi, de categorie net onder de grandslamtoernooien. Als kers op de taart springt Zverev naar de 2e plek op de ATP-ranking.