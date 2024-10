Ook in dubbelspel weinig succes: Elise Mertens krijgt oplawaai in Wuhan

Elise Mertens heeft zich met thuisspeelster Zhang Shuai niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het dubbelspel in Wuhan. Ze konden amper 1 spelletje winnen.

Elise Mertens werd maandag al in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld op het WTA 1.000-toernooi in Wuhan. En ook in het dubbelspel kwam het avontuur snel tot een einde.

In de tweede ronde kregen ze een stevige oplawaai tegen de Canadese Leylah Fernandez en de Indonesische Aldila Sutjiadi: 6-1 en 6-0 na iets minder dan een uur.

Mertens en Shuai wonnen hun eerste opslagspelletje, maar verloren dan 11 games op een rij. Ze konden geen van hun 11 breakpunten benutten.