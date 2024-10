Greet Minnen is in Guangzhou niet opgewassen tegen thuisspeelster Yuan Yue

Greet Minnen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op het WTA-toernooi van Guangzhou in China. Onze landgenote verloor dinsdag in 2 sets van thuisspeelster Yuan Yue.

Met Yuan Yue, de nummer 44 van wereld, kreeg Greet Minnen in Guangzhou het 3e reekshoofd tegenover zich.

Voor Minnen en Yuan was het hun tweede ontmoeting. De twee troffen elkaar al eens in 2021 in Angers, toen de Chinese in 2 sets aan het langste eind trok.

Datzelfde lot was Minnen ook vandaag beschoren. Na een spannde 1 set, die beslist werd in een tiebreak, duwde Yuan door in set 2. De Chinese ging 2 keer door de opslag van Minnen, die geen vuist meer kon maken. Yuan maakte het af met een love-game.