David Goffin werkt 3 matchballen weg tegen nummer 16 Humbert en staat in kwartfinale in Bazel

David Goffin (ATP-54) kon tegen de Franse nummer 16 van de wereld revanche nemen voor het verlies in de eerste ronde van de Australian Open.



In de eerste set dicteerde Humbert de wet. Hij sloeg liefst 15 winners, maar ook 12 fouten. Goffin kon daar amper iets tegenover zetten: 4 winners en 2 fouten. De Fransman liet geen breakballen toe en benutte zijn enige breakkans: 6-3 na 29 minuten.



Goffin ging snediger acteren en Humbert ging nog meer fouten maken. Alleen volgden daar bijna geen winners meer op. Een vroege en een late break leverden de Belg de tweede set op: 1-6 in 36 minuten.



De laatste set zou nog bijna 1,5 uur duren. Het ging gelijk op tot 4-4. Toen kwam Humbert, die veel fouten bleef maken, 0-40 achter op zijn opslag, maar Goffin liet in totaal 5 breakballen liggen dat spelletje.



Een tiebreak moest beslissen. Bij 6/4 achter leek Goffin eraan voor de moeite, maar hij maakte er 6/6 van. Bij 7/6 werkte Goffin een derde matchbal weg. Om het daarna zelf bij zijn eerste matchkans af te maken: 6-7 (7/9).



Ook in de eerste ronde had Goffin 3 sets nodig tegen een hoger geplaatste speler, de Italiaan Matteo Arnaldi (ATP-37).



In de kwartfinale wacht Holger Rune (ATP-14), het vierde reekshoofd, of thuisspeler Dominic Stricker (ATP-258), een wildcardspeler.



Goffin speelde in 2014 de finale in Bazel. Hij botste toen op Roger Federer, de Zwitserse tennislegende won het toernooi liefst 10 keer.