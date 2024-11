Elise Mertens en dubbelpartner Hsieh trekken 2e wedstrijd op WTA Finals wel over de streep

Op de WTA Finals in Riyad heeft Elise Mertens haar 2e groepswedstrijd gewonnen in het dubbelspel. Samen met haar partner Hsieh won ze van het Oekraïens-Letse duo Kichenok-Ostapenko na iets meer dan een uur.

Veel woorden hebben Elise Mertens en Su-Wei Hsieh niet vuilgemaakt aan het eerste reekshoofd. Ze wisten dan ook dat ze moesten winnen om nog door te kunnen stoten naar de halve finales op de WTA Finals.



Het duo Kichenok-Ostapenko verloor meteen hun eerste opslagspelletje en de toon was gezet. Mertens en Hsieh liepen 0-5 uit, tot Kichenok en Ostapenko zelf door de opslag van Mertens en Hsieh gingen. Alleen verloren ze hun eigen opslag onmiddellijk opnieuw: 1-6, net als in hun eerste groepswedstrijd.



Maar vandaag trokken ze de wedstrijd wel over de streep. In set 2 ging het tot 3-3 gelijk op, maar dan zetten Mertens en Hsieh een versnelling in. Bij 3-5 was de eerste matchbal meteen de goede. Zo werd het 1-6 en 3-6 en houden Mertens en Hsieh hun kansen gaaf om nog door te stoten naar de halve finales.



Woensdag spelen ze hun laatste groepsduel tegen het nog ongeslagen duo Siniakova-Townsend.