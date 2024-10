Elise Mertens geeft op met blessure in Osaka tegen Australische qualifier Kimberly Birrell

Elise Mertens heeft de handdoek moeten werpen in de derde set van haar 1/8e finale in Osaka. Onze landgenote leek tegen de Australische qualifier Kimberly Birrell op weg naar een zege in 2 sets, maar plots stokte de machine. Bij 4-1 achter in de derde set nam Mertens een medische time-out, die uitmondde in een opgave.

Als derde reekshoofd was op papier alvast Elise Mertens de favoriete: zij 27e van de wereld, Birrell 150e.



Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Mertens liet zich even verrassen met een break op love op haar eigen opslag, maar zette autoritair orde op zaken. De 1e set was na 35 minuten met 6-3 voor haar.



De opslag van de Belgische liep wel niet. Van 50 procent eerste opslagen in set 1 ging het naar 40 procent in set 2. Daar kwamen die set ook nog 5 dubbele fouten bij, in de hele match sloeg Mertens 9 dubbele fouten.



Ze benutte haar kansen niet om het in 2 sets af te maken. Ze brak als eerste en benutte haar kansen op een tweede break niet. Birrell maakte 3-3 gelijk en ook daarna werkte ze nog eens 7 breakballen weg.



De Australische verraste onze landgenote door de sets gelijk te trekken, ze had daarvoor wel 4 setballen nodig op de opslag van Mertens. De tweede set duurde liefst 1,5 uur.



In de beslissende set hinkte Mertens achterop, ze kwam 1-4 achter, waarna ze een medische time-out vroeg. Wat later volgde de opgave. Het is niet meteen duidelijk wat er juist schort.



In de kwartfinale wacht de 18-jarig Japanse Sara Saito (WTA-179) of de Armeense Elina Avanesjan (WTA-48) op Birrell.