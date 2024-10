David Goffin herpakt zich weer na 1-6-verlies en bekampt Zverev in 1/8e finales in Shanghai: "Ik voel me momenteel echt goed"

Goffin (ATP-66) kreeg gisteren van de Italiaanse topper Lorenzo Musetti (ATP-18) ook een 6-1 om de oren in de eerste set, maar onze 33-jarige landgenoot herstelde snel van die klap. En deed dat vandaag nog eens over tegen de 31-jarige Amerikaan Giron (ATP-47).



Anders dan de cijfers doen vermoeden, duurde de eerste set liefst 43 minuten. Alle spelletjes waren felbevochten. Toch liep Giron 5-0 uit. Pas na 4 setpunten was de set binnen.



In de tweede set krikte Goffin zijn niveau op, ging beter opslaan en stond geen breakkansen meer toe. De games waren korter, 1 break op het eind van de set volstond voor Goffin om de bordjes gelijk te trekken.



Goffin begon met een break aan de beslissende set, maar Giron kon die wegwerken tot 4-4. Goffin was niet van slag en kneep helemaal op het eind de Amerikaan, die meer fouten ging slaan, dood. Giron mocht in de laatste 2 spelletjes nog maar 1 puntje maken. Op love serveerde Goffin de partij van 2 uur en 13 minuten uit.

Goffin, die zijn eerste toernooi speelt sinds de geboorte van zijn dochtertje op 17 september, neemt het bij de laatste 16 op tegen Alexander Zverev. Het Duitse tweede reekshoofd klopte de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP-40) na 3 sets met 2 tiebreaks: 7-6 (8/6), 2-6, 7-6 (7/5).