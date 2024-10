Aryna Sabalenka blijft ongeslagen in Wuhan en hijgt in de nek van nummer 1 Iga Swiatek

Aryna Sabalenka heeft voor de derde keer in haar carrière het WTA-toernooi van Wuhan op haar naam geschreven. In de finale rekende de Wit-Russische af met thuisspeelster Zheng Qinwen. Dankzij haar toernooioverwinning nadert Sabalenka steeds dichter op de 1e plaats van de WTA-ranking.

Aryna Sabalenka had nog nooit verloren in Wuhan, waar ze in 2018 en 2019 telkens de titel won. Daarna ging het toernooi niet meer door, omwille van de coronapandemie die eind 2019 in de Chinese stad uitbrak.

In de finale tegen Qinwen Zheng was de Wit-Russische hardhitter in de 1e set haar dominante zelf. De Chinese kreeg geen poot aan de grond en slaagde er een hele set lang niet één keer in om meer dan 1 punt te maken op de opslag van Sabalenka. Die had aan één break genoeg om de set binnen te halen: 6-3.

In set 2 vond Zheng wel oplossingen op het powertennis van Sabalenka, die 3 keer gebroken werd. Tot groot jolijt van het thuispubliek dwong de Chinese zo een beslissende 3e set af.

Daarin stoomde Sabalenka met 2 vroege servicebreaks naar een voorsprong die ze niet meer uit handen gaf. De Wit-Russische had wel nog 3 matchballen nodig om het laken definitief naar zich toe te trekken.

Sabalenka behoudt zo haar ongeslagen status in Wuhan en telt nu 17 toernooizege op het WTA-circuit, waarvan 4 dit seizoen. Op de WTA-ranglijst nadert ze tot op 69 puntjes van nummer 1 Iga Swiatek.