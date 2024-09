Greet Minnen botst op Zhang Shuai (ex-WTA-22) in Peking

Greet Minnen heeft geen ticket kunnen veroveren voor de 1/8e finales van het toptoernooi in Peking (hardcourt/9 miljoen dollar). De 27-jarige Belgische moest haar meerdere erkennen in de 35-jarige Chinese Zhang Shuai, nu 595e van de wereld, begin vorig jaar nog 22e. Het werd 6-2, 6-3.

Het was de eerste ontmoeting tussen Greet Minnen en Zhang Shuai, die na een verliesreeks van 24 wedstrijden op een rij helemaal wegzakte op de wereldranking. Die reeks stopte pas hier in Peking.



De Chinese sloeg tegen Minnen enorm goed op en ging ook beter om met de breakpunten: ze kreeg er 7 tegen en werkte er 5 weg, Minnen kon maar 2 van haar 8 breakballen tegen ongedaan maken.



Tot 2-2 ging het gelijk op in de eerste set, waarop Minnen de volgende 4 games verloor. De tweede set was een breakfestival: Zhang gaf 2 keer haar opslag prijs, Minnen liefst 4 keer.



In 1 uur en 15 minuten mocht de Belgische inpakken. De Chinese speelt voor een plaats in de kwartfinales tegen de Poolse Magdalena Frech (WTA-31).



Elise Mertens (WTA-29) werkt haar wedstrijd van de derde ronde tegen de Spaanse Cristina Bucsa (WTA-79) maandag af.