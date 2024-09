VIDEO - Gaël Monfils verzorgt het spektakel en scoort met een tweener tegen Daniil Medvedev

Op de Open Chinese tenniskampioenschappen in Peking heeft Gaël Monfils opnieuw zijn trukendoos geopend. Met een tweener - een bal door zijn benen - maakte hij een prachtig punt tegen topspeler Daniil Medvedev. Helaas voor de Fransman trok hij aan het kortste eind. Monfils verloor de wedstrijd in de eerste ronde in twee sets.