Elise Mertens heeft werk met Cocciaretto, maar staat in 3e ronde in Peking: "Vechtlust maakte verschil"

Het was het 3e duel tussen Mertens en Cocciaretto. Vorig jaar in maart won de Belgische in Monterrey, dit jaar in februari was de Italiaanse de beste in Dubai. Cocciaretto begon als een speer en liep 4-0 uit. Mertens verhinderde de 5-0 op haar eigen opslag door 3 breakpunten weg te werken. En dat bleek de ommekeer. Ze won 6 games op een rij én de eerste set. De tweede leverde opnieuw een breakfestival op, weer verloor Mertens haar eerste 2 opslagspelletjes (0-3), maar 4 breaks verder kreeg ze bij 5-4 de twee matchballen op de service van Cocciaretto. Die haalde er evenwel nog een tiebreak uit, waarin onze landgenote nog een matchpunt liet liggen. Uiteindelijk werd het 8/6 en kwam er een derde set. Tekenend voor de partij. In de tiebreak sukkelden beide speelsters volop met hun opslag. Bij 11 van de 14 punten verloren ze hun opslag. Cocciaretto sloeg vannacht liefst 6 dubbele fouten, Mertens zelfs 9. In de derde set kon Mertens dan haar niveau opkrikken en de fouten beperken. Ze gaf haar opslag niet meer weg en brak zelf 2 keer.

Mertens, vrij in de eerste ronde, haalde opgelucht adem: "Wat een leuke overwinning. Ik had meerdere matchballen in de tweede set, daar moest ik me toch even overzetten."



"Ik vond het court tamelijk langzaam, wat het lastig maakte om winnende ballen te slaan. Er waren veel balwisselingen, mijn vechtlust maakte het verschil."



"Ik begon niet goed, maar je moet altijd wat wennen in het begin van een toernooi. Zij had al een match gespeeld en kende de condities. Ik kwam evenwel goed terug. Vanaf nu kan het alleen maar beter gaan."



In de volgende ronde wacht de Spaanse Cristina Bucsa (WTA-79). Zij haalde het in 3 sets van het Russische elfde reekshoofd Ljoedmila Samsonova (WTA-15).



"Ik heb nog een pak punten te verdedigen dit seizoen, onder meer na mijn zege in Montastir (in oktober 2023, nvdr). Dat wordt een uitdaging, ik wil graag als reekshoofd naar de Australian Open gaan."