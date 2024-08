Ex-nummer 2 Paula Badosa laat tranen de vrije loop na 1e triomf sinds rugperikelen: "Speciaalste moment uit carrière"

Met een kus op de tennisbaan en tranen in haar ogen vierde Paula Badosa haar zege in Washington alsof ze een grandslamtoernooi had gewonnen.

De 26-jarige Spaanse prijkte 2 jaar geleden nog op de 2e plek van WTA-ranglijst. Maar een stressfractuur met ernstige rugpijn deed haar ster uitdoven.

Badosa's carrière hing aan een zijden draadje en ze zakte uit de top 100. "Maar nu ben ik weer een atleet", zei de Spaanse, die dankzij een wildcard mocht deelnemen aan het WTA-toernooi in Washington.

In de finale had ze 2,5 uur nodig om de Tsjechische Marie Bouzkova op de knieën te krijgen: 6-2, 4-6 en 6-4.



De 4e toernooizege uit haar carrière, de eerste sinds die hardnekkige rugklachten.



"Deze overwinning is misschien wel het meest speciale moment uit mijn carrière, want ik heb veel meegemaakt", benadrukte Badosa.