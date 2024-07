Stevige opwarming voor de Olympische Spelen: Rafael Nadal brengt marathonmatch van 4 uur tot goed einde

graveltoernooi in bastad (zwe): kwartfinales

Rafael Nadal heeft een flinke portie vertrouwen getankt voor de Olympische Spelen van Parijs. Op een graveltoernooi in Zweden won hij een driesetter van maar liefst 4 uur. De Argentijn Mariano Navone was het slachtoffer.

Rafael Nadal bereidt zich in het hoge noorden voor op de Olympische Spelen van Parijs. Vanmiddag stond hij in de kwartfinales van het graveltoernooi in de Zweedse plaats Bastad.

Tegen de 23-jarige Argentijn Mariano Navone moest hij flink aan de bak. Ook omdat Nadal niet al te best aan de wedstrijd begon.

Pas na 3 verloren servicegames sloeg zijn turbodiesel aan. De lange ballen vielen binnen en de 38-jarige Spanjaard maakte er een match van.

Een marathonmatch. Pas na anderhalf uur tennis stond de eerste set op het bord: 6-7 voor Navone.