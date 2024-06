Tommy Paul treedt op Queen's in voetsporen van Sampras, McEnroe en Connors

Tommy Paul (ATP-13) heeft het legendarische grastoernooi van Queen's gewonnen. De Amerikaan legde in de finale de Italiaan Lorenzo Musetti over de knie met 6-1 en 7-6 (10/8). "Dit is de perfecte repetitie voor Wimbledon."

Het ATP 500-toernooi van Queen's (2.255.655 euro) is een toernooi dat de tennistoppers zeker op hun palmares willen hebben. Dit jaar kregen we sowieso een nieuwe naam op de erelijst met finalisten Tommy Paul en Lorenzo Musetti.

De Amerikaan was dominant in de eerste set en gaf Musetti geen schijn van kans: 6-1. Maar toen Paul in set 2 mocht serveren voor de wedstrijd, sloegen de zenuwen toe. Musetti dwong zowaar een tiebreak af.

Daarin moest Paul een setpunt tegen trotseren voor hij met 10/8 het laken toch naar zich toe kon trekken in 2 sets. "Ik ben zo blij met deze zege", zei Paul. "Dit is de perfecte repetitie voor Wimbledon."

Zijn zege in Queen's is voor Paul de tweede ATP-titel van het jaar en de derde uit zijn carrière. Paul, die op de erelijst Carloz Alcaraz opvolgt, wordt maandag op de ATP-ranglijst de beste Amerikaan op plaats 12.

Op de erelijst van het prestigieuze Queen's-toernooi is hij de eerste Amerikaanse winnaar sinds Sam Querrey in 2010. Met op die erelijst ook nog Andy Roddick, Pete Sampras, John McEnroe en Jimmy Connors, treedt Paul in mooie Amerikaanse voetsporen.