Milos Raonic mept liefst 47 aces voorbij Cameron Norrie, een record in een wedstrijd naar 2 gewonnen sets

"Mijn opslag is altijd al mijn belangrijkste wapen geweest. Dit record is wel bijzonder. Dat wil toch iets zeggen", reageerde de Canadees.

Het record in een wedstrijd naar 3 winnende sets werd ook op Britse bodem gevestigd. Tennisliefhebbers herinneren zich wellicht nog de legendarische vijfsetter tussen John Isner en Nicolas Mahut op Wimbledon in 2010.



In die partij sloeg Isner liefst 113 aces, waarmee hij recordhouder is. Mahut is de nummer 2 in het lijstje: hij had in diezelfde wedstrijd 103 aces.



Die bewuste wedstrijd was overigens goed voor nog wel meer records. Het is de langste tennismatch aller tijden, zowel qua tijd (11u en 5 minuten) als qua gespeelde games (183). De 5e set alleen al duurde meer dan 8 uur en eindigde op 70-68 voor Isner.