Nummer 1 van de wereld Jannik Sinner verslaat "goeie vriend" Hubert Hurkacz voor 1e zege op gras

Jannik Sinner heeft zijn favorietenrol waargemaakt op het grastoernooi in Halle. De Italiaanse nummer 1 van de wereld was in de finale na 2 tiebreaks te sterk voor zijn Poolse vriend Hubert Hurkacz. Het is zijn eerste toernooizege op gras.

Jannik Sinner beleeft een droomseizoen. In het begin van het jaar won hij met de Australian Open zijn eerste grandslamtoernooi en onlangs werd hij ook nummer 1 van de wereld.

In Halle heeft de 22-jarige Italiaan nog iets kunnen afvinken met zijn eerste eindzege op een grastoernooi. In de finale bleef hij telkens koel in de tiebreak en gunde zo zijn goeie vriend Hubert Hurkacz de titel niet.

De Pool en de Italiaan speelden in Halle samen het dubbelspel. "We zijn goeie vrienden naast de court", zei Sinner. "Om samen in de finale te staan, was heel speciaal."

Met zijn eerste overwinning op gras werpt Sinner zich ook op tot kandidaat-winnaar in Wimbledon, waar hij vorig jaar pas sneuvelde in de halve finales. Wimbledon begint op 1 juli.