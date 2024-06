Derde keer, goede keer voor Jack Draper: Brit wint in Stuttgart zijn allereerste ATP-toernooi

De Brit Jack Draper heeft vertrouwen getankt met het oog op Wimbledon door het ATP-toernooi in Stuttgart op zijn naam te schrijven. Voor de 22-jarige Draper is het zijn allereerste eindzege op het ATP-circuit.

Jack Draper moest het in de finale in Stuttgart opnemen tegen de ervaren Matteo Berrettini. De Italiaan was 2 jaar geleden nog de nummer 6 van de wereld, maar is weggezakt naar de 95e plaats op de wereldranking.

Toch was Berrettini zondagmiddag de favoriet tegen Draper. Hij won het toernooi in Stuttgart al 2 keer, in 2019 en 2022. In 2021 stond de Italiaan ook in de finale op Wimbledon, waarin hij verloor van Novak Djokovic.

Berrettini, goed voor 8 ATP-titels, begon ook goed aan de wedstrijd en stak de eerste set op zak met 6-3. In de tiebreak flirtte de Italiaan met de winst. Hij kwam op 2 punten van de toernooizege, maar Draper sleepte nog een 3e set uit het vuur.

Met dank aan een ijzersterke eerste service mepte hij zich vervolgens naar de eindzege in de beslissende 3e set. Voor Draper was het zijn eerste ATP-succes, nadat de Brit zijn vorige twee finales verloren had.

"Het is ongelooflijk", straalde Draper na zijn overwinning. "Het was een heel zware match. Ik ben blij dat ik eindelijk mijn eerste ATP-titel kan vieren. Dit betekent enorm veel voor mij."

Berrettini baalde: "Het was heel close. Dit gaat wel even prikken, maar dat is tennis. Ik heb zulke matchen al gewonnen en ik heb zulke matchen al verloren. Maar ik moet vooral Jack feliciteren. Ik ben zeker dat hij nog veel trofeeën zal winnen."