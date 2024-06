Greet Minnen verkoopt haar huid duur tegen 2e reekshoofd Samsonova in kwartfinale Rosmalen

Het was hun vierde ontmoeting, de vorige had Greet Minnen gewonnen, maar die dateren van een paar jaar geleden. Momenteel is Samsonova de nummer 15 van de wereld en tweede reekshoofd in Nederland. Minnen is WTA-85.



In het eerst spelletje gaf Minnen meteen haar opslag uit handen. Maar ze knokte terug. Ze maakte 3-3 gelijk, maar meteen zorgde Samsonova voor een rebreak. Dat leverde de Russin de eerste set op.



Minnen had net als Samsonova 5 breakkansen, de Belgische benutte er 2 van, de Russin sloeg 4 keer toe. Ook in de tweede set verloor Minnen als eerste haar opslag.



Weer maakte ze gelijk: 5-5, maar weer had Samsonova meteen een rebreak in huis. Minnen sloeg 6 aces, Samsonova 6 dubbele fouten.



Het laatste spelletje duurde lang (3x 40-40). De Russin won het pleit pas bij haar 3e matchbal en werkte onderweg nog een breakbal weg.