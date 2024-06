Naomi Osaka wint tegen Elise Mertens haar eerste match op gras in 5 jaar

Na vijf jaar afwezigheid heeft Naomi Osaka zich nog eens met succes op gras gewaagd. De Japanse viervoudige grandslamwinnares schakelde Elise Mertens uit in de eerste ronde in Rosmalen.

Elise Mertens begon met vertrouwen aan haar grasseizoen, want tegen Naomi Osaka had onze landgenote nog gewonnen op Indian Wells.

Maar dat de Japanse al sinds Wimbledon 2019 niet meer op gras had gespeeld, was er niet aan te zien. De wapens waarmee ze het Iga Swiatek aartsmoeilijk had gemaakt op Roland Garros, hielpen haar ook in Rosmalen.

Alleen in haar tweede opslagspelletje moest ze een breakkans wegwerken, meer kansen zou Mertens niet krijgen. Osaka maakte 90 procent van haar punten op eerste opslag af.

Mertens moest wel drie breaks toestaan: na 70 minuten stond het 6-2 en 6-4. Met 21 winners tegenover 9 viel er voor Mertens niet veel aan te doen vandaag.

Bij de laatste 16 staat Osaka tegenover de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 106) en de Nederlandse Suzan Lamens (ATP 140).