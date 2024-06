David Goffin verteert overstap van gravel naar gras moeilijk in Rosmalen

David Goffin (ATP 109) heeft zijn eerste match van het seizoen op gras niet kunnen winnen. In het Nederlandse Rosmalen moest de 33-jarige Luikenaar het hoofd buigen voor de 20-jarige belofte Luca Nardi.

Na meer dan 4 uur wachten in de coulissen door de regen kon David Goffin dan toch het gras betreden in 's-Hertogenbosch. De felle wind maakte het evenwel niet gemakkelijk om te spelen.

Toch begon Goffin goed tegen Luca Nardi, de Italiaan die nog stuntte tegen Novak Djokovic op Indian Wells. Hij liep 3-0 uit, maar vergat nadien zijn kansen af te maken.

Ook in de tweede set een gelijkaardig beeld: Goffin kon 7 van zijn 10 breakkansen niet verzilveren en trok aan het kortste eind na meer dan 2 uur.

Voor Nardi, die vorig jaar in Rome verloor van Goffin, was het een van zijn eerste matchen ooit op gras. "Het was dus wat wennen", zei hij. "Het waren moeilijke omstandigheden, maar ik heb goed gespeeld en ben blij."

Nardi neemt het in de volgende ronde op tegen Sebastian Korda of kwalificatiespeler Tristan Schoolkate.