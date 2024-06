Elise Mertens boekt fraaie zege tegen ex-nummer 1 Caroline Wozniacki op Engels gras

Elise Mertens dwong liefst 11 breakballen af, 5 keer ging ze door de opslag van haar illustere Deense opponente. In de eerste set liep ze 1-4 uit, in de tweede set 0-4.



Wozniacki kon nog even de schijn ophouden in set 1 met een rebreak tot 2-4, maar ze moest op love de set prijsgeven: 4-6. In set 2 kwam ze er helemaal niet aan te pas. Ze kon maar 1 keer haar opslagspel behouden. Met een break maakte Mertens het ook af: 4-6, 1-6 na 1,5 uur.



Het was hun derde onderlinge duel, in 2017 en 2018 zegevierde de Deense. Die laatste keer was in de halve finales van de Australian Open, waar Wozniacki haar eerste en enige grandslamtitel veroverde.



In de 1/8e finales wacht de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-42) of de Amerikaanse "lucky loser" Caroline Dolehide (WTA-61) op Mertens, die het vijfde reekshoofd is in Birmingham.



Mertens is op het Rothesay Classic ook actief in het dubbelspel. Aan de zijde van haar vaste Taiwanese partner Su-Wei Hsieh, met wie ze het eerste reekshoofd vormt, won ze maandag in de eerste ronde met twee keer 6-1 van de Britten Alicia Barnett en Freya Christie.



In de kwartfinales spelen Mertens en Hsieh tegen de Roemeense Sorana Cirstea en de Australische Ajla Tomljanovic of het Britse duo Samantha Murray Sharan/Eden Silva.