Luttele uren na halve finale wint Samsonova ook finale in Rosmalen

Ljoedmila Samsonova heeft in Rosmalen haar 5e WTA-titel veroverd. Zelf met maar enkele uren rust na haar halve finale was de Russin in de finale te sterk voor ex-US Open-winnares Bianca Andreescu in drie sets.

Veel tijd om te bekomen had Ljoedmila Samsonova niet gekregen in Rosmalen. Door de regen moest ze haar halve finale nog enkele uren voor de finale afwerken.

En dat was er ook aan te zien bij de start van haar finale tegen Bianca Andreescu, de winnares van de US Open in 2019. Samsonova kwam een slechte start niet meer te boven en verloor de eerste set.

Het tweede reekshoofd, die in Rosmalen Van Uytvanck en Minnen uitschakelde, knokte zich vanaf de baseline weer in de partij. Zo trok ze haar 5e WTA-titel alsnog over de streep.

De 25-jarige Russin wachtte al sinds augustus 2022 op een nieuwe titel. Toen was ze de beste in Washington DC en Cleveland. Andreescu blijft op drie WTA-titels steken in zeven finales.