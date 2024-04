De aanhouder wint: op zijn 33e wint Duitser Struff voor eigen publiek zijn allereerste ATP-toernooi

Jan-Lennard Struff heeft zondag voor eigen volk het ATP-toernooi van München op zijn naam geschreven. Opmerkelijk: voor de ervaren Duitser is het op zijn 33e pas zijn eerste ATP-toernooiwinst.

Jan-Lennard Struff stond al enkele keren eerder in de finale van een ATP-toernooi, maar had er tot nog toe telkens naast gegrepen. Dat gebeurde onder meer in München (2021), Stuttgart (2023) en Madrid (2023).

Maar vandaag, opnieuw in München, was het eindelijk toch eens prijs voor de 33-jarige Duitser. Al maakte hij het zichzelf tegen Taylor Fritz nog behoorlijk lastig. Struff verkwanselde een vroege break en liet bij 5-4 drie setpunten liggen om het dan alsnog af te maken.

In set 2 stoomde de Duitser naar 5-2. Nadat hij nog even leek te bibberen, maakte hij het af met 6-3 na 1u20' op de baan. Fritz blijft op zijn beurt steken op 8 ATP-titels.