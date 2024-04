Stefanos Tsitsipas smeert Jannik Sinner tweede nederlaag van seizoen aan en staat in finale Monte Carlo

Terwijl Jannik Sinner, de jonge Italiaan die in januari de Australian Open op zijn naam schreef, bezig is aan het seizoen van zijn leven, zakte Stefanos Tsitsipas in februari uit de top tien van de wereld.

In Monte Carlo, een toernooi dat Tsitsipas al tweemaal won, hoopte de eergierige Griek zijn plekje in de top tien te heroveren. Daar slaagde hij eerder deze week in, door zich te plaatsen voor de kwartfinales, maar Tsitsipas wou meer.

In de halve finale trof hij met Sinner de man-in-vorm, maar onder een stralende zon en onder het toeziend oog van de Monegaskische beau monde opende de Griek uitstekend. Hij pakte de eerste set met 6-4.

Sinner reageerde in de tweede set met 6-3-winst, maar de derde set werd een blauwdruk van de eerste: 4-6 en boeken toe. Tsitsipas smeert Sinner zo nog maar zijn tweede nederlaag van het seizoen aan, zijn andere was in de finale in Indian Wells tegen Carlos Alcaraz.

Het is voor Tsitsipas zijn eerste finale van het jaar. In die finale speelt hij zondag tegen Novak Djokovic, tweevoudig eindwinnaar in Monte Carlo, of Casper Ruud.