Rentree in stijl: Nadal gaat meteen overtuigend voorbij Italiaan Cobolli in Barcelona

Goed begonnen, is half gewonnen?



Na een lang welles-nietesspelletje maakte Rafael Nadal zijn comeback in het ATP-toernooi van Barcelona. De Spanjaard speelde door blessureleed (aan zijn dijbeen) geen toernooi meer sinds Roland Garros 2022.



Tot vandaag. Op de gravelbanen van Barcelona keek Nadal in de ogen van de 16 jaar jongere Italiaan Flavio Cobolli.



Een opwarmertje voor het Spaanse tennisfenomeen, zo bleek. In twee eenzijdige sets stofte Nadal zijn racket af en sloeg hij zijn tegenstander keurig naar huis. Het werd 2-6 en 3-6.



En even vintage als zijn backhand, was de tenue waarmee Nadal op de baan verscheen. Alsof hij afgesproken had met zijn concurrent drapeerde het duo zich in aan pastelpalet. Het was alvast hét gespreksonderwerp op sociale media.



De toon is gezet.