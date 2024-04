Is dipje achter de rug? Novak Djokovic stoomt door naar halve finales in Monte Carlo

Met drie van de vier grand slams was 2023 voor Novak Djokovic opnieuw een grandcrujaar. De Serviër hoopte die lijn in 2024 door te trekken, maar leed in januari op de Australian Open een zeldzame nederlaag in de halve finale tegen Jannik Sinner.



In de VS wou Djokovic vorige maand de draad weer oppikken, maar zijn deelname in Indian Wells draaide uit op een nog grotere teleurstelling. Djokovic ging er in de tweede ronde roemloos uit tegen de jonge Italiaan Luca Nardi.

De Servische nummer één van de wereld was zo met veel twijfels afgezakt naar Monte Carlo, waar hij aan zijn gravelseizoen begon. Een erg belangrijk seizoen, want ook het olympische toernooi - het enige hiaat op Djokovic' uitpuilende palmares - vindt deze zomer plaats op gravel.

Die olympische droom leek Djokovic te inspireren op het gemalen baksteen in Monaco. Hij toonde opnieuw flitsen van zijn beste spel en wurmde zich doorheen de rondes naar de kwartfinale.

Daarin kreeg hij met Alex De Minaur, die bezig is aan een uitstekend seizoen, een lastige klant voorgeschoteld, maar Djokovic klaarde de klus in twee sets: 7-5 en 6-4.

De Serviër staat zo in 77ste halve finale van een Masters 1000-toernooi, waarmee hij beter doet dan de 76 halve finales van Rafael Nadal. Bovendien is Djokovic, die volgende maand 37 wordt, nu ook de oudste halvefinalist ooit in Monaco.

In die halve finale treft hij gravelspecialist Casper Ruud. De Noorse nummer 10 van de wereld plaatste zich na een driesetter tegen de jonge Fransman Ugo Humbert (ATP 15): 6-3, 4-6 en 6-1.