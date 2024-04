Elise Mertens redt 3 matchpunten tegen nummer 1 Iga Swiatek, maar het 4e is er te veel aan

Elise Mertens heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de 2e ronde van het WTA-toernooi van Stuttgart. Onze landgenote verloor in 2 sets van de nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek.

Elise Mertens en Iga Swiatek draaien allebei al een poosje mee op het WTA-circuit, maar in Stuttgart stonden de twee pas voor het eerst in hun carrière tegenover elkaar.

Nummer 1 Swiatek liet er geen gras over groeien en stoomde dankzij twee servicebreaks in geen tijd naar een 5-1-voorsprong.

Net toen Swiatek mocht serveren voor de 1e set, forceerde ook Mertens een eerste break. Maar het was te laat om de set nog helemaal te doen kantelen. Bij haar volgende opslagbeurt zette de Poolse de 1-0 op het scorebord.

In set 2 begon de eerste opslag van Mertens wat te haperen. Dat leverde Swiatek alweer een vroege break op. Maar Mertens toonde veerkracht en ging in een felbevochten 4e game op haar beurt door de opslag van Swiatek.

Toen de Poolse even later een nieuwe break forceerde, was het stilaan einde verhaal voor Mertens. De Belgische spartelde nog even tegen door in het 10e spelletje 3 matchballen weg te redden, maar bij het 4e matchpunt trok Swiatek alsnog het laken naar zich toe.