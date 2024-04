Elise Mertens schenkt zichzelf in Stuttgart allereerste duel met nummer 1 van de wereld Iga Swiatek

Een zegen of een vloek? Elise Mertens heeft gedaan wat ze moest doen in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Stuttgart. Onze landgenote versloeg thuisspeelster Tatjana Maria in een driesetter. Zo komt ze voor de allereerste keer uit tegen het nummer één van de wereld, Iga Swiatek.

Elise Mertens (WTA 30) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA 500-tennistoernooi in het Duitse Stuttgart. Onze 28-jarige landgenote versloeg in de openingsronde in Duitsland thuisspeelster Tatjana Maria in drie sets: 6-1, 4-6 en 6-0.

Mertens komt in de tweede ronde van het graveltoernooi uit tegen de Poolse nummer een van de wereld Iga Swiatek. Het wordt het allereerste duel tussen de Poolse en de Belgische.

In ieder geval is de Limburgse nu al bezig aan haar beste resultaat in Stuttgart. Bij haar eerste deelname in 2019 was de Russische Daria Kasatkina de boosdoener in de eerste ronde.

Greet Minnen (WTA 70) deed ook een gooi naar een plaats op de hoofdtabel op de Porsche Tennis Grand Prix , maar overleefde de tweede kwalificatieronde niet.

Mertens is samen met Minnen en Yanina Wickmayer (WTA 89) rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel van Roland Garros, het grandslamtoernooi dat op 20 mei van start gaat met de kwalificaties.