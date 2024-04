Elise Mertens knokt zich voorbij kwalificatiespeelster naar 1/8e finales

Elise Mertens (WTA-30) heeft hard moeten werken voor haar ticketje richting 1/8e finales in Charleston. In haar eerste gravelmatch van het seizoen stond ze 2 uur en 30 minuten op de baan tegen de Française Varvara Gracheva (WTA-100). In de volgende ronde speelt ze tegen Elina Svitolina (WTA-17).

Mertens speelt in South Carolina alleen in het enkeltoernooi en was als 11e reekshoofd vrij in de eerste ronde. En ze kreeg nog wat extra rust want haar partij in de tweede ronde werd een dag uitgesteld door de regen.



Maar met wat uitstel stond ze dan toch oog in oog met Gracheva, een kwalificatiespeelster. De Limburgse klopte Gracheva eerder al eens op Roland Garros in 2022, maar de Française bleek toch een zware noot om te kraken.

Na een degelijke eerste set ging Mertens wat aan het wankele. Vooral haar eerste opslag draaide niet en zo liet ze Gracheva weer in de match komen. Maar in set drie zette Mertens de situatie nog recht.

In de 1/8e finales wacht de Oekraïense Elina Svitolina. Mertens en Svitolina speelden al 6 keer tegen elkaar. De Oekraïense leidt met 4-2 en won ook hun laatste ontmoeting, vorig jaar op Wimbledon.