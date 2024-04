David Goffin wint pas zijn tweede match in 2024 en stoot door in Marrakech

David Goffin heeft zijn gravelseizoen geopend met een zege. Onze landgenoot, intussen niet meer in de top 100 op de wereldranglijst, overleefde de eerste ronde op het ATP-toernooi in Marrakech. Hij klopte de Fransman Arthur Rinderknech (ATP-81) met twee keer 6-4. Het is pas zijn tweede zege dit jaar op de hoofdtabel van een ATP-toernooi.

Twee jaar geleden mocht Goffin de trofee in Marrakech nog in de lucht steken, maar intussen ziet de wereld voor de Belg er helemaal anders uit. Hij moest zich via de kwalificaties naar de hoofdtabel knokken.

In de eerste ronde kreeg hij de Fransman Rinderknech (28) tegenover zich en die staat ongeveer 20 plaatsen hoger op de ATP-ranglijst. Maar Goffin knokte zich in twee sets naar de tweede ronde. Daar wacht een duel tegen een andere kwalificatiespeler: de Amerikaan Nicolas Morena De Alboran (ATP-157).

De winst zal deugd doen. Goffin kon dit jaar nog maar een keer eerder een wedstrijd winnen op de hoofdtabel van een ATP-toernooi. Dat was in februari in Rotterdam.

Deze zege is ook belangrijk voor het klassement van Goffin. Hij schuift hierdoor weer wat op en kan weer in de top 100 raken. Dat is niet alleen goed voor het vertrouwen, het zou hem ook een rechtstreeks ticket voor de hoofdtabel van Roland Garros kunnen opleveren.